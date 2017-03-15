Госдума приняла закон о проведении всероссийской переписи населения через интернет

13:09, 15 марта 2017, ПАИ

Депутаты Государственной Думы РФ приняли в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий возможность участия во всероссийской переписи населения через интернет. Документом также закрепляется возможность проведения микропереписи населения, пишет ТАСС.

Принять участие во всероссийской переписи населения через интернет можно будет только в случае регистрации на портале госуслуг. Порядок сбора сведений о населении в электронной форме определят федеральные ведомства, ответственные за проведение переписи и нормативно-правовое регулирование в сфере информационных технологий.

Законом также вводится дополнительный формат переписи населения - микроперепись. Она будет проводиться между всероссийскими переписями на основе выборки не менее 5% населения. Срок и дата проведения очередной микропереписи будет устанавливать Правительств России.

Помимо этого, предусматривается расширение перечня данных граждан, которые используются во всероссийской переписи населения. В частности, в бланке переписного листа появится графа об адресе электронной почты.