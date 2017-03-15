Полиция задержала великолучанку, которая обокрала мужчину на вечеринке

12:38, 15 марта 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки раскрыли кражу имущества у местного жителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Великих Луках в доме по проезду Песочному во время вечеринки у 49-летнего мужчины, который оказался в числе гостей, были похищены две банковские карты. Через некоторое время потерпевшему пришло СМС-сообщение о том, что с одной из них сняли 10 тысяч рублей.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую – 33-летнюю безработную, ранее судимую за кражу великолучанку. Похищенные банковские карты изъяли. Ведется проверка.