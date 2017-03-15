Елена Бибикова: Социальный туризм несёт возможности для продления активного долголетия

13:18, 15 марта 2017, ПАИ

Социальный туризм несёт в себе огромные возможности для продления активного долголетия, заявила член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова в ходе мероприятий международной программы «Мир активного долголетия» в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

«Современная политика в отношении людей старшего возраста должна быть направлена на поддержание у них чувства самоуважения, достоинства, самостоятельности и интереса к жизни» - отметила Елена Бибикова, выступая на заседании-презентации «Музейно-туристские комплексы, как ключевое направление развития культурно-познавательного туризма для лиц старшего поколения». В работе заседания приняли участие сотрудники музейных комплексов страны, представители туристического сообщества и учреждений социальной защиты.

В ходе встречи парламентарий подчеркнула, что основные причины медленного развития сферы социального туризма - «раздробленность и эпизодичность проводимых мероприятий, высокая цена и отсутствие системы социального туризма для граждан старшего поколения». Необходимо создавать комплексные межведомственные региональные программы по предоставлению услуг социального туризма, разрабатывать государственные меры поддержки организаций, оказывающих услуги социального туризма.

Елена Бибикова сообщила, что нужно учитывать специфику организации отдыха граждан старшего поколения при разработке туристических маршрутов. «Программы, разработанные для пенсионеров, должны соответствовать определенным требованиям, обусловленным их возрастом, и быть максимально адаптированы к их возможностям, - пояснила законодатель. - По сути их немного: спокойный характер отдыха, достойный сервис и внимательное отношение принимающей стороны, и, конечно, приемлемая цена».

По мнению сенатора, «участие музейно-туристских комплексов в работе со старшим поколением очень привлекательно, так как не требует огромных финансовых вложений, предполагает доступный пенсионеру уровень нагрузки и выполняет важные функции». Елена Бибикова считает, что даже тур одного дня развивает, расширяет горизонты, формирует правильный эмоциональный настрой и способствует межпоколенческому и межкультурному диалогу.

Положительное влияние туризма на сохранение здоровья, на работоспособность и позитивный настрой отмечается у людей любого возраста, поэтому для улучшения качества жизни старшего поколения обязательно нужно использовать возможности социального туризма, заключила сенатор.