Псковское погрануправление заказало ремонт крыш двух административных зданий

12:11, 15 марта 2017, ПАИ

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области заказало ремонт двух административных зданий. На сайте госзакупок объявлены соответствующие аукционы.

До 31 мая планируется обновить кровлю одного из зданий в военном городке, расположенном в деревне Шелено Пыталовского района. Максимальная цена контракта — 1 млн 430 тысяч 823 рубля.

Также будет капитально отремонтирована крыша здания в военном городке в деревне Дедино Себежского района. Начальная цена контракта составляет 565 тысяч 375 рублей. Срок выполнения работ — до 1 мая.