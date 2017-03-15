Псковское погрануправление заказало ремонт крыш двух административных зданий
Пограничное управление ФСБ России по Псковской области заказало ремонт двух административных зданий. На сайте госзакупок объявлены соответствующие аукционы.
До 31 мая планируется обновить кровлю одного из зданий в военном городке, расположенном в деревне Шелено Пыталовского района. Максимальная цена контракта — 1 млн 430 тысяч 823 рубля.
Также будет капитально отремонтирована крыша здания в военном городке в деревне Дедино Себежского района. Начальная цена контракта составляет 565 тысяч 375 рублей. Срок выполнения работ — до 1 мая.