В Пскове пройдет «экстремальный» актерский мастер-класс

15:02, 15 марта 2017, ПАИ

8 и 9 апреля актриса и режиссер Псковского областного театра драмы имени Пушкина, руководитель детской мастерской «Гвозди» Евгения Львова проведет актерский мастер-класс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мастер-класс пройдет в рамках школы актерского мастерства «Желтая Ворона».

«Понимание баланса между вдохом и выдохом – одно из главных в обучении актерскому мастерству, - отметила Евгения Львова. - Мало того, что без свободного дыхания не может быть уверенной речи. На вдохе мы собираем энергию, формулируем мысль. Выдох – это всегда действие, с ним мы бьем (но не студентов), на нем мы говорим. В итоге, дыхание все уравновешивает».

Двухдневное занятие по технике речи и актерскому мастерству пройдет в «экстремальных условиях». Как отмечают организаторы, все упражнения «Желтой Вороны» построены так, чтобы студент оказался в необычных для себя условиях публичности, и научился в них импровизировать.

Занятия состоятся в городском бизнес-инкубаторе по адресу: Псков, набережная реки Великой, дом 6. Узнать подробности и записаться на мастер-класс можно по тут.

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