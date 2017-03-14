Поэт Иван Жданов и художник Борис Мессерер получат Пушкинскую премию и приглашение в «Михайловскую ссылку»

13:40, 15 марта 2017, ПАИ

Названы лауреаты-2017 Новой Пушкинской премии, в числе учредителей которой Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, премия «За совокупный творческий вклад в отечественную культуру» присуждена сразу двум авторам — поэту Ивану Жданову и художнику Борису Мессереру. Денежный размер каждой из премий — 200 тысяч рублей.

Кроме того, специальным дипломом Новой Пушкинской премии — «За служение истории российской словесности» — отмечен директор музея-усадьбы «Остафьево» — «Русский Парнас» Анатолий Коршиков.

Наградят новых лауреатов по традиции, в день рождения Пушкина по старому стилю, то есть 26 мая, в Москве, в музее поэта на Пречистенке. Победители получат приглашение в «Михайловскую ссылку» — право погостить в псковских пушкинских местах (с бесплатным проживанием в гостевом доме музея, трансфертом по усадьбам, экскурсионным обслуживанием, проч.).

В музее напомнили, что за годы существования премии, с 2005 года, её лауреатами становились литераторы Сергей Бочаров, Юрий Кублановский, Глеб Горбовский, Олег Хлебников, Валентин Курбатов; Пушкинский театральный центр под руководством народного артиста России, лауреата Госпремии Владимира Рецептера; архитектор и реставратор Александр Сёмочкин; музейщик Наталья Михайлова и многие другие. В 2015 году впервые лауреатом премии стал детский коллектив — воспитанники Лаборатории по работе с одарёнными детьми при Московской городской библиотеке имени А. П. Гайдара. В 2016-м специальный диплом премии («За сохранение родовой памяти») был вручён творческому коллективу из Петрозаводска — за сборник «Сродники: мы из Заонежья».