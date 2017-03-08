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В псковском регионе дан старт межмуниципальным соревнованиям фестиваля ГТО

В псковском регионе дан старт межмуниципальным соревнованиям областного фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «ГТО» среди всех категорий населения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки области.

Фото с csppskov.ru

В каждой зоне соревнований участвуют сборные команды районов, по итогам команды, занявшие 1 и 2 место, будут состязаться в финале, который пройдет в поселке Пушкинские Горы 4-5 апреля.

Фото с csppskov.ru

14 марта соревнования прошли в Порхове. Победителями оказались хозяева площадки, второе место досталось Дновскому району, третье — Бежаницкому.

Фото с csppskov.ru

Сегодня, 15 марта, фестиваль продолжился состязаниями в Опочке. В них участвуют представители Опочецкого, Красногородского, Новоржевского, Пустошкинского,  Пушкиногорского и Себежского районов. 16 марта жители Новосокольнического, Великолукского, Куньинского, Локнянского, Невельского и Усвятского районов будут бороться за звание лучших в Новосокольниках. Завершат этот этап фестиваля Печоры, где выступят жители Печорского, Гдовского, Островского, Палкинского, Псковского, Пыталовского районов.

Также в Центре спортподготовки области отметили, что участникам движения  ВФСК «ГТО», выполнявшим нормативы комплекса в последнем полугодии 2016 года, будут вручены золотые знаки отличия.

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