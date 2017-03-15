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Общество

Псковичей просят помочь в поиске родственников красноармейца

Поисковики просят жителей Псковской области помочь в поиске родственников красноармейца Дмитрия Ильича Горохова, останки которого были подняты летом прошлого года, сообщает «Комсомольская правда. Псков».

Уже удалось установить, что он родился в 1904 году в Великолукской области. Перед войной проживал в Ленинграде, в доме №30 по Выборгскому шоссе. Супругу звали Дарья Андреевна Горохова.

Дмитрий Ильич Горохов был призван на фронт 4 июля 1941 года Петроградским РВК города Ленинграда. Числился без вести пропавшим с ноября 1941 года.

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