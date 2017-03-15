Псковичей просят помочь в поиске родственников красноармейца

13:57, 15 марта 2017, ПАИ

Поисковики просят жителей Псковской области помочь в поиске родственников красноармейца Дмитрия Ильича Горохова, останки которого были подняты летом прошлого года, сообщает «Комсомольская правда. Псков».

Уже удалось установить, что он родился в 1904 году в Великолукской области. Перед войной проживал в Ленинграде, в доме №30 по Выборгскому шоссе. Супругу звали Дарья Андреевна Горохова.

Дмитрий Ильич Горохов был призван на фронт 4 июля 1941 года Петроградским РВК города Ленинграда. Числился без вести пропавшим с ноября 1941 года.