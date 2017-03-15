Тунец из Таиланда вернулся в пункт отправления после проверки псковских специалистов

14:31, 15 марта 2017, ПАИ

В железнодорожном пункте пропуска Печоры-Псковские приостановлено движение контейнера, перемещавшего в Екатеринбург более 14 тонн рыбных консервов, произведенных в Таиланде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Специалисты запретили ввоз товара «тунец в масле» на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Одной из причин послужило несоответствие информации о номере пломбы, указанной в ветеринарном сертификате, сведениям о номере, установленном в ходе досмотра.

Также были нарушены правила транзита через территорию ЕС продукции животного происхождения: представленная отправителем продукции информация о проведении ветеринарного контроля контейнера в Гамбурге (Германия), подтверждающего замену пломбы, не нашла отражения в системе TRACES.