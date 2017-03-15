Житель Плюсского района незаконно хранил винтовку, ружье, пистолеты

12:42, 15 марта 2017, ПАИ

В деревне Заянье Плюсского района сотрудники полиции обнаружили в надворных постройках около частного дома 58-летнего местного жителя целый арсенал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

У этого гражданина стражи порядка изъяли винтовку Мосина времен Великой Отечественной войны, обрез ружья, охотничье ружье, газовый пистолет, самодельный пистолет для стрельбы мелкокалиберными патронами, а также более пятидесяти патронов калибра 7,62 миллиметра и другие боеприпасы.

Образцы изъятого оружия и патронов направлены на экспертизу. Полицейским предстоит выяснить их происхождение.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.