0
09:25
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой
16:09
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке
11:05
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
09:06
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО)
14:34
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
15:43
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов
10:40
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства
Еще новости
Происшествия

Житель Плюсского района незаконно хранил винтовку, ружье, пистолеты

В деревне Заянье Плюсского района сотрудники полиции обнаружили в надворных постройках около частного дома 58-летнего местного жителя целый арсенал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

У этого гражданина стражи порядка изъяли винтовку Мосина времен Великой Отечественной войны, обрез ружья, охотничье ружье, газовый пистолет, самодельный пистолет для стрельбы мелкокалиберными патронами, а также более пятидесяти патронов калибра 7,62 миллиметра и другие боеприпасы.

Образцы изъятого оружия и патронов направлены на экспертизу. Полицейским предстоит выяснить их происхождение.

В настоящее время решается  вопрос о возбуждении уголовного дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой
15 марта 2017
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой 2
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке
14 марта 2017
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке 3
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
14 марта 2017
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО)
14 марта 2017
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО) 27
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
13 марта 2017
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов
10 марта 2017
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов 5
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства
07 марта 2017
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства 17
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
07 марта 2017
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня

Идет загрузка...