Псковичей приглашают к участию во Всероссийском фестивале «Компас»

14:36, 15 марта 2017, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают к участию во Всероссийском фестивале коммуникационных проектов по тематике безопасности жизнедеятельности «Компас». Его организатором выступила кафедра рекламы и связей с общественностью факультета Академии гражданской защиты МЧС России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Такой фестиваль проводится впервые и приурочен сразу к нескольким памятным датам: 25-летию со дня образования Академии, 5-летию кафедры рекламы и связей с общественностью, 85-летию гражданской обороны страны и Году экологии в России.

Главная цель, которую ставят перед собой организаторы - это выявление и поддержка креативно мыслящих студентов и школьников. Среди тем творческих проектов - безопасность в быту и на природе, здоровый образ жизни и ГТО, детская безопасность, безопасность в интернете, Instagram, Год экологии в России.

Участники индивидуально или в коллективе не более 3-х человек могут представить свои работы в разных номинациях в форме видеоролика или принта (постера или плаката), как комплексный проект в интернете, арт-объект, пропагандирующий безопасность жизнедеятельности, комплексный социальный проект или инфографику.

Также предусмотрена специальная номинация для педагогов - «Лучший дистанционный курс по тематике безопасности жизнедеятельности».

Ещё одна спецноминация - «Фирменный логотип кафедры рекламы и связей с общественностью факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России».

Всероссийский фестиваль коммуникационных проектов «Компас» проводится в два этапа. Заявки и проекты от участников конкурса принимаются до 10 апреля. Защита работ, подведение итогов и награждение победителей состоится 20 апреля в Академии гражданской защиты МЧС России. В этот же день для всех участников будут организованы мастер-классы в области дизайна, рекламы, связей с общественностью и безопасности жизнедеятельности.

Заполнить анкету участника, ознакомиться с положением о фестивале и требованиям к работам можно на сайте http://www.compass.amchs.ru/.