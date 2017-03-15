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Общество

Воспитанники пяти псковских интернатов получили новую резиновую обувь

Воспитанников 5 детских учреждений Псковской области обеспечили новой резиновой обувью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Российского детского фонда.

«В Красногородской и Порховской специальных школах-интернатах, а также в Красногородской школе-интернате «Агрошкола» воспитанники занимаются сельским хозяйством. Благодаря поддержке генерального директора ООО «Псков-Полимер» Юрия Сорокина у мальчиков и девочек из интернатных учреждений появилось 113 пар новеньких резиновых сапог», - отметили в Детском фонде. 

«Огромное спасибо за помощь ребятам из социальных учреждений Псковского региона и готовность оказать столь необходимую поддержку детям, которым так нужны внимание и забота. Оказывая помощь, вы дарите не просто обувь, а даете радость и надежду», - поблагодарила помощников Красногородская школа-интернат «Агрошкола». 

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