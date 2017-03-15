Регионы СЗФО одобрили инициативу псковичей о передаче полномочий по поддержке орфанных больных на госуровень

15:35, 15 марта 2017, ПАИ

Законодательную инициативу Псковского областного Собрания о передаче полномочий по лекарственному обеспечению орфанных больных на федеральный уровень поддержали восемь регионов Северо-Запада. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, 15 марта в Сыктывкаре (Республика Коми) прошло 41-е заседание Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР), в котором приняли участие председатели законодательных собраний Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Мурманской и Псковской областей, Республики Карелия и Ненецкого автономного округа.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» коллегам из соседних регионов представил председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель председателя ПАСЗР Александр Котов. Спикер псковского парламента напомнил, что все граждане России независимо от наличия заболеваний и места жительства имеют право на охрану здоровья, однако, не все регионы могут в полной мере обеспечить предусмотренные государственные гарантии.

«Потребность Псковской области в обеспечении лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания лиц, страдающих орфанными заболеваниями, в 2017 году составляет почти 270 млн рублей. Эти средства необходимы, чтобы поддержать здоровье чуть более, чем ста жителей области. Для сравнения, сумма эта почти равна затратам, которые приходятся на обеспечение лекарственными препаратами всех остальных льготных категорий, - привёл данные Александр Котов. – Нашей законодательной инициативой мы предлагаем закрепить эти полномочия за Министерством здравоохранения Российской Федерации, как это было предусмотрено федеральным законом в апреле 2016 года по организации обеспечения лекарственными препаратами пациентов, больных гемофилией и рядом других редких заболеваний».

Предложение псковских депутатов спикеры парламентов Северо-Запада поддержали единогласно. Решение президиума будет направлено в Государственную Думу, а регионы округа – члены ПАСЗР в свою очередь намерены подкрепить его постановлениями, принятыми на пленарных заседаниях.

Добавим также, что Псковское областное Собрание сразу после февральской сессии, в ходе которой было принято решение о направлении законодательной инициативы в Государственную Думу, обратилось за поддержкой во все субъекты Российской Федерации.

Напомним, что проект федерального закона, разработанный псковичами, 9 марта принят к рассмотрению в Государственной Думе, 13 марта направлен в Комитет по охране здоровья.