Псковская команда «Торнадо» стала второй на международном хоккейном турнире «Весенний кубок»

15:09, 15 марта 2017, ПАИ

Псковская команда «Торнадо» заняла второе место на международном турнире по хоккею «Весенний кубок» среди команд спортсменов 2008 года рождения, который прошел в Пскове 10-12 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.

В первый день соревнований спортсмены «Торнадо» одержали победу над новгородским «Айсбергом» (8:2). Вторая встреча с командой «Спарта» (Петрозаводск) закончилась ничьей (4:4).

На следующий день ледовая битва псковичей с командой «Фаворит» из Выборга завершилась со счетом 14:0, с командой «Каякас» из Тарту (Эстония) — со счетом 2:1.

В последний день турнира хоккеисты «Торнадо» проиграли выборгским гостям (2:3) и эстонцам (3:4, по буллитам).