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Спорт

Псковская команда «Торнадо» стала второй на международном хоккейном турнире «Весенний кубок»

Псковская команда «Торнадо» заняла второе место на международном турнире по хоккею «Весенний кубок» среди команд спортсменов 2008 года рождения, который прошел в Пскове 10-12 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.

Фото с sport.pskov.ru

В первый день соревнований спортсмены «Торнадо» одержали победу над новгородским «Айсбергом» (8:2). Вторая встреча с командой «Спарта» (Петрозаводск) закончилась ничьей (4:4).

На следующий день ледовая битва псковичей с командой «Фаворит» из Выборга завершилась со счетом 14:0, с командой «Каякас» из Тарту (Эстония) — со счетом 2:1.

В последний день турнира хоккеисты «Торнадо» проиграли выборгским гостям (2:3) и эстонцам (3:4, по буллитам).

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