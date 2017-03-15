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Культура

Псковские градозащитники просят прокуратуру экстренно провести проверку ремонта Дома Штейна

Градозащитники просят прокуратуру экстренно провести проверку ремонта объекта культурного наследия «Дом управляющего Штейна» на улице Льва Толстого, 14 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Сообщества защиты памятников Пскова.

Отмечается, что 9 марта на объекте культурного наследия начались ремонтные работы. «Идёт демонтаж второго этажа здания с применением дорожно-строительной техники. Рабочие не были проинформированы о том, что работают не просто на ветхом доме, а на памятнике регионального значения. Демонтаж ведётся крайне небрежно, из-за чего пошли трещины по кладке первого этажа. И это при полученном согласовании на проведение противоаварийных работ! На ограждении объекта нет щита с паспортом здания. По сути идет уничтожение очередного памятника Пскова, а отнюдь не противоаварийные работы», - уверены градозащитники.

В связи с этим 14 марта градозащитная группа подала заявление в городскую прокуратуру с требованием провести экстренную проверку и принять меры к заказчику работ.

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