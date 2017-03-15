В Псковской области проводится проверка по сообщению о невыезде Скорой помощи к пенсионерке, которая скончалась

13:50, 15 марта 2017, ПАИ

В Псковской области проводится проверка по сообщению средств массовой информации об отказе выезда бригады скорой медицинской помощи к пожилой женщине, которая скончалась в Новоржевском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

В настоящее время проводится доследственная проверка на предмет установления наличия или отсутствия в действиях медицинского персонала признаков состава преступления. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.