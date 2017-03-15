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Общество

Псковский депутат стал победителем Всероссийского конкурса «Я люблю Россию!»

Депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский и его семья стали победителями Всероссийского конкурса на лучшее прочтение литературного произведения о России и малой Родине, проходившего в рамках межрегионального фестиваля патриотического современного искусства «Я люблю Россию!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото с sobranie.pskov.ru

Видеоролик, где Всеволод Козловский вместе с дочерью и сыном читает стихотворение собственного сочинения, посвящённое Великим Лукам, набрал более пятидесяти тысяч просмотров и получил поддержку более четырёх тысяч пользователей Интернета. По результатам интернет-голосования Всеволод Козловский признан победителем в номинации «Прочтение стихов и прозаических сочинений собственного авторства». 

На своей странице в социальной сети Всеволод Козловский поблагодарил всех за оказанную поддержку. «Очень долго придется перечислять города и посёлки, которые за нас голосовали, поэтому примите от нас общий низкий поклон и слова благодарности! Наша победа посвящается любимому городу Великие Луки! Мы любим тебя, Великие Луки! Мы любим тебя, Россия!!!» – написал депутат.

Добавим, что фестиваль «Я люблю Россию!» получил грантовую поддержку президента Российской Федерации. Для участия в конкурсе необходимо было записать видеоролик с прочтением стихотворения или отрывка из прозы любого автора о своей Родине длительностью не более двух минут и опубликовать его в одной из социальных сетей с хэштегом #ЯлюблюРоссию2017.

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