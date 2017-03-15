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В Великолукском районе работники «Псковэнерго» обнаружили боевые снаряды вблизи ЛЭП

15 марта при обходе для технологического присоединения новой линии 10 кВ в Великолукском районе специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обнаружили боевые неразорвавшиеся снаряды. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были сложены вблизи линии, которая принадлежит и непосредственно строилась сельхозпредприятием для электроснабжения площадки АПК в деревне Забойниково, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании.

Информацию об опасной находке бригада РЭС №2 Южных электрических сетей  «Псковэнерго» немедленно передала в отдел полиции и региональные управления ФСБ и МЧС. До момента приезда взрывотехников сотрудники полиции предприняли меры по недопущению приближения к месту склада боеприпасов.  

Служба безопасности «Псковэнерго» напоминает гражданам, что обо всех подозрительных лицах, оставленных вещах, случаях противоправных действий вблизи энергообъектов можно сообщать на телефон доверия энергокомпании:  (8112) 59-73-45 или единый телефон «Горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный). 

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