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В псковских магазинах «Бизон» проходит акция

В магазинах «Бизон» проходит акция: сосиски «Молочные ГОСТ» можно купить по цене 239 рубля за килограмм, а пельмени «Домашние ГОСТ» -  179 рублей за килограмм. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского мясокомбината.

«ГОСТ — это государственный стандарт качества, пришедший из советских времен и с тех пор неизменный. Продукция, производимая строго по ГОСТу, это гарантия безопасности покупателя. Если вы заботитесь о здоровье ваших близких, внимательней смотрите на упаковку и выбирайте продукцию со знаком ГОСТ», - пояснили на предприятии.

Несмотря на сложные рыночные условия и тенденцию мясоперерабатывающих предприятий «уходить» от ГОСТа (большинство федеральных производителей работают по «техническим условиям»), Псковский мясокомбинат по-прежнему профилируется на производстве продукции по ГОСТ.

Молочные сосиски ГОСТ с красной полоской от Псковского мясокомбината относятся к самым популярным продуктам в Псковской области (ежегодно каждый житель области, включая детей, съедает по килограмму этих молочных сосисок). «Полюбившиеся не только псковичам, но и ставшие «брендом» Псковской области молочные сосиски — производятся по ГОСТу. Именно поэтому их выбирают даже самые требовательные покупатели», - подчеркнули на предприятии.

До конца марта в магазинах «Бизон» сосиски Молочные ГОСТ по акционной цене — всего 239 рублей за килограмм. 

Акция действует также на вареные колбасы ГОСТ: «Докторскую», «Молочную» и «Русскую», а также на еще один хит продаж из «ГОСТов» - пельмени «Домашние» (179 рублей/килограммов).

«Пельмени производятся строго по ГОСТ из отборной свинины и говядины без добавления сои, крахмала и глутамата. Совсем как домашние, только быстрее!» - отметили на мясокомбинате. 

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