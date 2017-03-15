Tele2 подвела итоги активности абонентов 23 февраля и 8 марта

14:50, 15 марта 2017, ПАИ

В праздничные дни абоненты по всей стране сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн текстовых и мультимедийных сообщений.

Общая продолжительность звонков, совершенных клиентами Tele2 в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем годом ранее. Средняя продолжительность разговора в праздники осталась на прошлогоднем уровне и составила 2,5 минуты. Жители Псковской области проговорили около 3,6 млн минут – более активно жители региона поздравляли друг друга с 23 февраля.

Количество отправленных сообщений незначительно снизилось по сравнению с прошлым годом и составило 155 млн. Число текстовых и мультимедийных поздравлений на 23 февраля увеличилось год к году на 9%, а на 8 марта абоненты написали на 5% меньше сообщений, чем в прошлом году. Рекордсменами по количеству отправленных SMS и MMS стали жители Челябинска, Иркутска, Кемерова, Нижнего Новгорода и Воронежа. 23 февраля и 8 марта псковичи отправили более полумиллиона сообщений.

В праздничные дни абоненты Tele2 активно пользовались мобильным интернетом, отправляя поздравления в социальных сетях и мессенджерах. Почти треть от всего интернет-трафика в эти дни скачали клиенты оператора из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Челябинска и Краснодара.