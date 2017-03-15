Александр Куренков назначен исполняющим обязанности гендиректора «Псковпассажиравтотранса»

14:47, 15 марта 2017, ПАИ

Временно исполняющим обязанности генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» назначен Александр Куренков. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по имущественным отношениям, соответствующий приказ уже направлен на предприятие.

В настоящее время готовятся документы для объявления конкурса на замещение должности гендиректора указанного госпредприятия.

Как рассказал ПАИ заместитель председателя областного комитета по транспорту Игорь Сильченков, до проведения конкурса комитет рекомендовал кандидатуру Александра Куренкова для назначения и. о. гендиректора «Псковпассажиравтотранса», где он с 2010 года занимает пост заместителя руководителя.

Напомним, сегодня, 7 марта, стало известно о том, что губернатор Андрей Турчак принял решение прекратить трудовые отношения с прежним руководителем предприятия Александром Гизбрехтом в связи с нарушением им антикоррупционного законодательства.

Отметим, что в разные годы Александр Куренков был генеральным директором международной фирмы «Тигр», директором фирма «Ладо», директором рекламного агентства «Стерх», коммерческим директором ОАО «Виссон», заместителем коммерческого директора по оптоворозничной торговле ЗАО «Мясной комбинат «Псковский», коммерческим директором ООО «Истэк», заместителем директора по экономическим вопросам ОАО «Инвест», начальником транспортной службы ОАО «Автоколонна №1120», генеральным директором ООО «Рекламное агентство «Медиа-Псков». С 2003 года он работал в администрации Псковской области в должностях начальника комитета по региональной политике и местному самоуправлению, начальника отдела транспорта и связи, председателя комитета по транспорту, связи, и информационно-коммуникационным технологиям, а до апреля 2007 года возглавлял государственный комитет региона по имущественным отношениям.