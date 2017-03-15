Участников незаконного оборота промышленной продукции оштрафовали в Псковской области на 61 млн рублей

16:35, 15 марта 2017, ПАИ

15 марта в администрации Псковской области состоялось очередное заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством заместителя губернатора Сергея Перникова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, основное внимание на заседании уделили итогам межведомственной работы по борьбе с незаконным ввозом, производством и оборотом промышленной продукции на территории региона за 2016 год.

Заместитель губернатора поблагодарил членов комиссии за эффективную работу и отметил, что в результате принимаемых мер в прошлом году было выявлено в 2 раза больше нарушений Уголовного кодекса по сравнению с предыдущим годом (153 нарушения), а также более 2 тысяч нарушений кодекса об административных правонарушениях РФ. Общая сумма наложенных штрафов составила почти 61 млн рублей, что на 47% больше, чем в 2015 году, из них 41 млн рублей уже уплачены.

По словам Сергея Перникова, достигнутые результаты говорят о повышении эффективности проводимых совместных мероприятий, усилении межведомственного взаимодействия, и выразил надежду на продолжение конструктивной работы в текущем году.

В ходе заседания о проведенных мероприятиях по усилению мер борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции доложил председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Он рассказал, что органы внутренних дел региона направили в Госкомитет 32 административных производства в отношении юридических и физических лиц. Кроме того, в рамках мониторинга соблюдения правил распространения алкогольной продукции было проверено 118 объектов, в результате одна лицензия была отозвана и на пять индивидуальных предпринимателей заведены административные производства.

Также в этом году будет продолжена совместная работа с органами внутренних дел по приему обращений от граждан о нарушениях норм торговли алкогольной продукцией. На основании таких жалоб в прошлом году было проведено 8 внеплановых проверок, по результатам которых составлено два предписания и приостановлено действие четырех лицензий на торговлю алкоголем.

В сфере природопользования отмечено снижение количества фактов незаконной заготовки древесины и нанесенного ущерба от незаконной деятельности, рассказал председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и окружающей среды Виктор Мусатов. По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря тесной работе с органами УМВД по Псковской области. В этом году Госкомитет планирует усилить совместную работу с Псковской таможней для пресечения незаконного вывоза древесины за рубеж.

Также участники заседания обсудили результаты работ по контролю над ввозом сельскохозяйственной пищевой продукции, дорогостоящих механических и электрических устройств.

Следующее заседание комиссии намечено на июнь этого года.