Минтруд рассчитывает на индексацию страховых пенсий с 1 апреля на 0,38%

16:41, 15 марта 2017, ПАИ

Министерство труда РФ рассчитывает, что страховые пенсии с 1 апреля будут увеличены на 0,38%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, передает агентство ТАСС.

Отвечая на вопрос, будет ли с 1 апреля индексация страховых пенсий на 0,38%, Максим Топилин сказал: «Я думаю, что будет». По данным Пенсионного фонда России, на эту индексацию необходимо 14 млрд рублей.

Также Максим Топилин добавил, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 1,5% в соответствии с ростом прожиточного минимума.