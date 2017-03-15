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Псковичи победили на Первенстве Северо-Запада по спортивной аэробике

Псковичи стали победителями Первенства Северо-Запада по спортивной аэробике, которое прошло 11-12 марта в СК «Олимп» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в спортцентре «Бригантина».

Фото предоставлено спортцентром «Бригантина»

Всего в соревнованиях приняли участие 350 спортсменов, в том числе, из Санкт-Петербурга, Карелии, Калининградской и Ленинградской областей.

Фото предоставлено спортцентром «Бригантина»

В возрастной категории 9-11 лет в номинации «Пара» первого места удостоились псковичи Алиса Тихонова и Георгий Жильцов. Также отличилось трио — Алиса Тихонова, Алиса Орлова и Анастасия Виноградова. Они же, Александра Петрова и Кристина Краснова также стали победителями в группе.

Фото предоставлено спортцентром «Бригантина»

Фото предоставлено спортцентром «Бригантина»

Среди ребят 12-14 лет в категории «Группа» лучшими признали Екатерину Четину, Алёну Нарежную, Маргариту Петрову, Александру Мосолову, Ангелину Яковлеву.

Фото предоставлено спортцентром «Бригантина»

Кроме того, воспитанники «Бригантины» заняли четыре вторых места и семь третьих.

К соревнованиям псковских спортсменов готовили тренеры Анжелика Алексеева, Елена Зарываева, Юлия Бабич, София Блохина.

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