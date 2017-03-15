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Около 40 граммов амфетамина изъяли полицейские у безработного жителя Пскова

Около 40 граммов амфетамина изъяли полицейские у безработного жителя Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

28-летний безработный, судимый пскович подозревался в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В ходе оперативно-разыскных мероприятий при обыске в квартире по Рижскому проспекту у него был обнаружен и изъят амфетамин массой 39,2 грамма, что является крупным размером.

По имеющимся данным, подозреваемый использовал так называемую бесконтактную схему для сбыта наркотиков. После получения через одну из платежных систем денег от заказчика он сообщал ему место закладки наркотического средства на территории города. 

В настоящее время фигурант арестован. Проводится расследование.

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