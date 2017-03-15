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Преимущества и варианты квартир в новостройках Калуги

Последнее время квартиры в новых жилых комплексах Калуги превратились в наиболее востребованный вид городской недвижимости, обогнав по уровню спроса вторичную недвижимость. Для подобного развития событий существует целый ряд причин, в число которых входят следующие положительные моменты:

1. Абсолютная новизна. Квартиры в новостройках являются абсолютно новыми, в них до момента покупки никто не жил, что особенно важно для суеверных покупателей.

2. Идеальное состояние инженерных коммуникаций. Проводка, вентиляционные шахты, водопровод, канализационная система и прочие коммуникации будут находиться в идеальном состоянии. По этой причине новому владельцу не придется тратить время и средства на обновление труб, проводки и прочих важных составляющих, отвечающих за комфортный быт.

3. Соответствие современным требованиям к комфорту. Жилая площадь современных квартир рассчитана с учетом возможности создания приличного интерьера, а расположение комнат является удобным.

4. Возможность выбора квартиры. Выбирая квартиру в новостройке, клиент может выбрать не только число комнат и особенности планировки, но даже этаж, подъезд и количеств в жилище комнат, выходящих на южную или северную сторону.

Также отдельным преимуществом является возможность выкупа новых квартир при помощи ипотечного займа. Дело в том, что банки очень охотно выдают займы для покупки первичных квартир. Ведь в данном случае финучреждение получает хороший залог, который впоследствии можно выгодно продать, компенсировав свои траты.

Купить квартиру в Калуге на http://kaluga.superrielt.ru/kvartiry/prodaja/ можно без посредников, сотрудничая с застройщиком напрямую.

Ассортимент современного жилья Калуги:

Квартиры в новостройках Калуги - это богатое разнообразие вариантов планировки, жилой площади и районов. Граждане, желающие приобрести первичное жилье, могут обратить внимание на следующие варианты:

- квартиры с фиксированным числом комнат (от 1 до 5);

- квартиры-студии, планировка которых подчинена модным тенденциям;

- квартиры без отделки (в данном случае клиент приобретает лишь "короб", внутри которого отсутствуют не только коммуникации, но и перегородки).

Стоимость жилья может быть разной. Данный показатель зависит от объема жилой площади, престижности района, типа квартиры и некоторых других показателей.

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