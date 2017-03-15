В Бежаницкой школе прошли тематические занятия в рамках проекта «Всероссийский заповедный урок»

16:59, 15 марта 2017, ПАИ

В течение марта коллектив «ЭкоЛучики» провел несколько занятий для учеников 4-х и 2-х классов Бежаницкой школы в рамках проекта «Всероссийский заповедный урок». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Ребятам помогала специалист отдела по экологическому просвещению и туризму Светлана Никитина.

«В этом году свой 100-летний юбилей отмечает природоохранная система страны. В 1917 году в целях сохранения популяции соболя на территории тогда еще Российской Империи был создан первый в стране заповедник – Баргузинский. Он положил начало целой системе особо охраняемых природных территорий. Об их значении бежаницким школьникам и рассказали в ходе заповедного урока», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, детей познакомили с заповедной системой России, её историей, рассказали, чем отличается заповедник от национального парка или заказника, и о том, сколько таких территорий в стране. Также «ЭкоЛучики» представили школьникам Государственный природный заповедник «Полистовский», охраняющий часть крупнейшей в Европе Полистово-Ловатской верховой болотной системы.

Интерактивный урок состоял из теоретической и практической частей. Школьники выполняли задания, открывали для себя живые символы заповедников и национальных парков, искали на карте территории, которые занимаются их сохранением и изучением. 12 марта такое же занятие ребята совместно с Полистовским заповедником провели в Бежаницкой районной библиотеке имени А. П. Философовой.

По словам организаторов, главной целью подобных мероприятий является демонстрация ценностей заповедного мира, привлечение внимания детей и взрослых к вопросам защиты и сохранения природы родного края.