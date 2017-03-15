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Общество

В Великолукской епархии пройдёт обучающий семинар «Добронравие для маленьких»

23 марта в 10:00 в актовом зале Великолукской епархии (улица Ставского, 63/4) состоится обучающий семинар по практическому применению программы духовно-нравственного воспитания «Добронравие для маленьких. Воспитание русской поэзией детей дошкольного возраста». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе епархии.

К участию в мероприятии приглашаются работники дошкольных образовательных учреждений, преподаватели начальных и подготовительных (нулевых) классов, приходских воскресных школ.

В ходе семинара президент автономной некоммерческой организации «Семья России», член авторского коллектива учебно-методического пособия Галина Алексеева познакомит собравшихся с воспитательными задачами программы «Добронравие для маленьких», а также даст методические рекомендации по её практическому использованию.

Учебно-методическое пособие «Добронравие для маленьких. Воспитание русской поэзией детей дошкольного возраста», изданное АНО «Семья России», подготовлено авторским коллективом в составе А. Крюковой, Г. Алексеевой, Н. Синусовой и адресовано широкому кругу родительской общественности и педагогического сообщества.

Главная цель «Добронравия для маленьких» - обогащение словарного запаса ребенка благородными словосочетаниями через знакомство с тематически подобранными стихами из русской классической поэзии, а также формирование в раннем возрасте устойчивых добрых навыков через задания практического добронравия. Программа получила одобрение Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви и рекомендована к распространению издательским советом Московской патриархии.

Программа «Добронравие для маленьких» рассчитана на три года по трем направлениям: становление христианина, становление семьянина и становление гражданина. Печатная версия программы «Добронравие для маленьких» представляет собой комплект, в который входят учебно-методическое пособие и иллюстрированная «Мамина книжка» для чтения в кругу семьи.

Добавим, вход на семинар свободный.

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