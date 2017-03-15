Великолучанина привлекут к ответственности за незаконную скупку металла
В Великих Луках выявлен факт незаконной скупки лома черных и цветных металлов.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 14 марта полицейские установили, что у дома по улице Деповской безработный 46-летний мужчина осуществлял скупку лома черных и цветных металлов. При этом он не имел соответствующей лицензии на этот вид деятельности.
Ведется проверка. Гражданин будет привлечен к административной ответственности.