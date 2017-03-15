0
09:54
«Мальчики, уймитесь»
09:13
Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж
09:00
В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России»
12:37
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз
23:58
Убитые дороги Пскова № 2
18:01
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию
11:28
Псковичи снова отправятся выбирать новостройки
Еще новости
Политика

Глава Минтруда: Работники и работодатели должны договариваться о зарплатах топ-менеджеров

Работники и работодатели должны вести коллективные переговоры и договариваться о зарплатах топ-менеджеров, заявил министр труда РФ Максим Топилин, передает «Российская газета». 

«Государство не должно регулировать зарплаты руководителей коммерческих организаций, это не его сфера регулирования. Но в коллективных договорах размер вознаграждения топ-менеджерам можно прописывать», - сказал министр.

Он уточнил, что законодательно невозможно ограничить зарплаты в коммерческом секторе и их регулированием должны заниматься профсоюзы и работодатели.

При этом Максим Топилин отметил, что разница в зарплатах «самых бедных» и «самых богатых» россиян составляет 15 раз - это больше, чем в развитых странах (там в среднем - в 7-10 раз), но меньше, чем было в России еще 10-15 лет назад, когда разрыв достигал 30 раз.

По его словам, министерство работает над уменьшением этой разницы, в том числе - в бюджетной отрасли.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Мальчики, уймитесь»
15 марта 2017
«Мальчики, уймитесь» 4
Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж
15 марта 2017
Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж 2
В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России»
15 марта 2017
В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России» 3
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз
14 марта 2017
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз 1
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию
10 марта 2017
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию 10
Псковичи снова отправятся выбирать новостройки
09 марта 2017
Псковичи снова отправятся выбирать новостройки 2
Андрей Турчак представил нового федерального инспектора по Псковской области
07 марта 2017
Андрей Турчак представил нового федерального инспектора по Псковской области
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей
06 марта 2017
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей 21

Идет загрузка...