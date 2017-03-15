Глава Минтруда: Работники и работодатели должны договариваться о зарплатах топ-менеджеров

17:18, 15 марта 2017, ПАИ

Работники и работодатели должны вести коллективные переговоры и договариваться о зарплатах топ-менеджеров, заявил министр труда РФ Максим Топилин, передает «Российская газета».

«Государство не должно регулировать зарплаты руководителей коммерческих организаций, это не его сфера регулирования. Но в коллективных договорах размер вознаграждения топ-менеджерам можно прописывать», - сказал министр.

Он уточнил, что законодательно невозможно ограничить зарплаты в коммерческом секторе и их регулированием должны заниматься профсоюзы и работодатели.

При этом Максим Топилин отметил, что разница в зарплатах «самых бедных» и «самых богатых» россиян составляет 15 раз - это больше, чем в развитых странах (там в среднем - в 7-10 раз), но меньше, чем было в России еще 10-15 лет назад, когда разрыв достигал 30 раз.

По его словам, министерство работает над уменьшением этой разницы, в том числе - в бюджетной отрасли.