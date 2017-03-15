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Экономика

В Пскове готовится к открытию еще один ресторан международной сети быстрого питания

В Пскове, в торговом комплексе «ПИК60» (ул. Юбилейная, 68), готовится к открытию ресторан международной сети «Додо пицца». Об этом сообщается в группе пиццерии в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, раздел «Псков» уже появился на официальном сайте компании. По информации ПАИ, открытие планируется в начале лета 2017 года.

Фото из социальной сети "ВКонтакте"

«Додо пицца» была основана в 2011 году, первые заведения сети открылись в Сыктывкаре. Сейчас, по данным на сайте компании, работает более ста ресторанов, в том числе в Казахстане, Румынии, Литве, Эстонии, Узбекистане, США и Китае.

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