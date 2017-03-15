Школьники области отправятся на военные сборы в части Псковского гарнизона

16:25, 15 марта 2017, ПАИ

Школьники Псковской области отправятся на пятидневные военные сборы в части Псковского гарнизона. Об это было объявлено на заседании Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе, как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Участники встречи утвердили план работы центра на 2017 год. В него, в том числе, вошел пункт о проведении на базе воинских частей Псковского гарнизона пятидневных сборов учащихся школ Псковской области, выездное заседание центра на базе Военно-исторического музея-заповедника с целью изучения опыта музея в военно-патриотическом воспитании молодежи, а также контроль за ходом реализации социальных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями, которые получили государственную поддержку в 2016 году. Кроме того, в план работы центра включена подготовка и проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы, дням памяти и государственным праздникам патриотической направленности.

На совещании также подвели итоги осеннего призыва 2016 года в Вооруженные Силы РФ на территории региона. В осеннюю кампанию призывные комиссии прошли более 2,6 тысяч человек, более 780 человек отправились на службу в армию. Почти четверть призывников направились служить в войсковые части, дислоцирующиеся на территории Псковской области.

Участники заседания заслушали информацию о деятельности регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». На сегодняшний день местные отделения «Юнармии» созданы в Пскове и Великих Луках, торжественную клятву на верность юнармейскому братству уже дали 166 юных жителей региона. По итогам обсуждения принято решение рекомендовать Главам муниципальных образований Псковской области оказывать поддержку реготделению «Юнармии» в создании местных отделений, в том числе подбору их руководителей. Государственному управлению образования Псковской области поручено организовать работу по формированию юнармейских отрядов в образовательных организациях.