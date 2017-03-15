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Экономика

Какао-бобы из Литвы не пропустили через границу в Пыталовском районе

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка (Пыталовский район) запрещен ввоз из Литвы сушеных какао-бобов весом 600 килограммов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата. Запрещенная к ввозу партия товара возвращена на сопредельную территорию.

Представитель владельца груза был привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).

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