Какао-бобы из Литвы не пропустили через границу в Пыталовском районе

17:42, 15 марта 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка (Пыталовский район) запрещен ввоз из Литвы сушеных какао-бобов весом 600 килограммов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата. Запрещенная к ввозу партия товара возвращена на сопредельную территорию.

Представитель владельца груза был привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).