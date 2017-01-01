На псковском Завеличье снесут незаконно установленные гаражи

16:12, 15 марта 2017, ПАИ

В ходе дорожных работ на участке улицы Шестака протяженностью 1100 метров от перекрестка с Рижским проспектом до пересечения с улицы Доставалова в 2017 году будут отремонтированы ливневая канализация, заменено асфальтовое покрытие, установлены поребрики.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 15 марта, в ходе объезда по местам предстоящих работ сообщил глава города Пскова Иван Цецерский. По его словам, на эти цели планируется потратить 12 миллионов рублей.

Заместитель начальника УГХ администрации Пскова Дмитрий Таратынов также сообщил, что на этом участке снесут незаконно установленные гаражи.