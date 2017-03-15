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Общество

На улице Яна Райниса в Пскове сместят ось дороги

На улице Яна Райниса в Пскове сместят ось дороги [условная линия середины проезжей части - ПАИ]. Об этом сообщил заместитель начальника Управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов  15 марта во время объезда псковских улиц, которые будут включены в план ремонта на текущий год,  передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Дмитрия Таратынова, сейчас на улице в рамках контракта по содержанию улично-дорожной сети проводятся временные противоаварийные работы по заявкам граждан.

В дальнейшем в ходе ремонта улицы, чтобы не тревожить собственников домов, а также с учётом коммуникаций, ось дороги придётся немного сдвинуть, добавил он.

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