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Экономика

На уничтожение отправили 160 кг говядины и языков, обнаруженных в машине петербуржца в Себежском районе

При проведении оперативных мероприятий сотрудники Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области в Себежском районе приостановили движение транспортного средства под управлением петербуржца, который с нарушениями ветеринарно-санитарных требований перевозил 160 кг мясосырья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Специалисты обнаружили в автомобиле бескостную говядину в блоках, темно-красного цвета, упакованную в полиэтиленовые прозрачные мешки, а также белые и черные мешки, на части из них была выявлена этикетка с указанием номера клейма Белоруссии. Также в ней находились говяжьи языки серого цвета в полиэтиленовой упаковке.

Транспортировка груза осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил: на момент досмотра температура в толще мышц составила минус 10 градусов по Цельсию, товар в упаковке был уложен на картон и накрыт им же. Ветеринарно-санитарное состояние машины тоже оказалось неудовлетворительным.

Кроме того, у товара отсутствовала маркировка, подтверждающая его происхождение товара. Также не нашлось ветеринарных и товаротранспортных документов.

В итоге Управление приняло решение об изъятии продукции из оборота и направлении ее на уничтожение в ООО «Ветсанэкология», расположенное в деревне Елизарово Псковского района.

Помимо этого, материалы проверки были направлены в правохранительные органы для установления лиц, причастных к совершению правонарушения, и привлечения их к ответственности.

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