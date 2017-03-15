Псковский молодежный центр приглашает на «Неделю здоровья»

17:47, 15 марта 2017, ПАИ

Псковский городской молодежный центр приглашает жителей города принять участие в серии мероприятий «Неделя здоровья». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центра.

Соревнования состоятся с 20 по 24 марта в пяти дисциплинах и на разных площадках. Для участия молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет нужно собрать команду из 6 человек. Обязательное условие – минимум 2 девушки. Количество участников ограничено: заявки принимаются от первых 10 команд.

«Данный комплекс спортивных мероприятий направлен на развитие интереса к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни», - заявили в пресс-службе.

Как рассказали организаторы, участников ожидает легкоатлетическая эстафета 4×400 метров на стадионе «Машиностроитель». Также команды посоревнуются в водной эстафете вольным стилем в бассейне ПсковГУ «Универсант». Помимо этого состоится турнир среди капитанов команд по настольному теннису.

Впервые в данном комплексе спортивных мероприятий пройдут соревнования по стрельбе из лука. Также, в зале спортивного клуба «СКАВ» состоятся соревнования по волейболу.

По итогам турнира команды, занявшие 1, 2 и 3 место, получат грамоты и призы от Молодежного центра. Победителей наградят в пятницу после заключительных соревнований по настольному теннису.

С положением и формой заявки можно ознакомиться в официальной встрече мероприятия в соцсети «ВКонтакте», заявки принимаются на электронную почту до 18:00 16 марта.