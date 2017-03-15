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Общество

Концерт и шоу мажореток подготовили в Великих Луках по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией

18 марта в Великих Луках пройдет большой праздничный митинг-концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В 12:00 на площади Ленина начнется выступление лучших творческих коллективов города, в  том числе духового оркестра, детских и взрослых вокальных и хореографических коллективов, исполнителей-солистов. Также для жителей и гостей Великих Лук организуют шоу мажореток, интерактивные игры и конкурсы.

Кроме того, в этот день на площади пройдут спортивные соревнования, будет работать праздничная торговля.

Напомним,18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным в тот же день в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Согласно документу, Республика Крым и город Севастополь стали ее новыми субъектами РФ.

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