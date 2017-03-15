Более 4,5 тысяч жителей Псковской области получили бесплатную помощь в отделении Ассоциации юристов России

17:41, 15 марта 2017, ПАИ

За 7 лет с момента создания Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России бесплатную профессиональную консультацию юристов получили более 4,5 тысячи жителей области. В 2016 году помощью юристов воспользовались почти 1,5 тысячи псковичей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В офисе регионального отделения ассоциации юристов на постоянной основе действует информационно-координационный центр бесплатной юридической помощи социально незащищенным гражданам, ежедневно работает «горячая линия» для граждан, нуждающихся в юридической помощи. Консультации для граждан проводятся 3 раза в неделю.

Также ассоциация юристов организует бесплатные юридические консультации по вопросам прав детей, опеки, попечительства и отношений между детьми и родителями.

В работе отделения Ассоциации юристов России принимают участие молодые юристы, студенты псковских вузов. С 2014 года региональное отделение работает и как ресурсный центр для социально ориентированных некоммерческих общественных организаций (НКО) Псковской области и проводит обучающие семинары для руководителей бухгалтеров и сотрудников НКО.

Кроме того, в ассоциации действует совет молодых юристов, проходят лекции для всех желающих по наиболее актуальным юридическим вопросам, теоретические и практические занятия по проблемам ЖКХ, тематические конференции, дискуссии, круглые столы.

В планах ассоциации также открытие местных отделений во всех муниципальных образованиях области.

Решение о создании в Псковской области отделения «Ассоциации юристов России» было принято Учредительным собранием 15 марта 2010 года. С этого момента в регионе действует система оказания негосударственной бесплатной юридической помощи социально незащищенным гражданам.