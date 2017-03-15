Иван Цецерский осмотрел улицы Пскова, которые будут отремонтированы в этом году

16:46, 15 марта 2017, ПАИ

15 марта глава Пскова Иван Цецерский и заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города Дмитрий Таратынов осмотрели улицы, которые должны войти в план ремонта на текущий год.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, первой точкой посещения стало пересечение улиц Советской и Детской. В настоящий момент там ведётся ремонт, делают тротуары и карманы для стоянки машин, при этом при выполнении работ учитываются требования программы «Доступная среда».

Иван Цецерский отметил, что сама улица Детская будет отремонтирована в рамках реконструкции улицы Калинина и прилегающих к ней, предусмотренной туристско-рекреационным кластером «Псковский». На улице Калинина, рассказал глава города, ремонт полностью завершён, переложены коммуникации. «Изношенных сетей под асфальтом нет», - заверил он. Иван Цецерский подчеркнул, что при укладке тротуаров на этой улице учитывалась их доступность для инвалидов.

Кроме того, Иван Цецерский и Дмитрий Таратынов осмотрели улицы Георгиевскую, Шестака, а также улицу Яна Райниса в районе дома 15, где сейчас проводятся работы по подсыпке ям щебнем и планируется провести благоустройство тротуара.

Глава Пскова напомнил, что губернатор Псковской области поставил задачу оценить состояние улиц, которые не вошли в план ремонта, и при необходимости администрация региона поддержит муниципалитет финансированием, «чтобы острые участки закрыть полностью». Иван Цецерский заметил, что все работы проводятся в рамках подготовки к Ганзейским дням 2019 года, и этот год – показательный, так как нужно быстро выделять большие объемы средств на реконструкцию объектов.

В результате выезда в план ремонта на 2017 год вошла часть улицы Юбилейной от Рижского проспекта до улицы Маргелова. По словам главы Пскова, данный участок несёт на себе нагрузку как федеральная трасса, так как объездная дорога еще строится. «Нормативно содержать городские улицы в данном случае сложно», - отметил он.

Иван Цецерский добавил, что на сегодняшний день составлен и предварительно согласован план по 23 объектам, который, наверняка, будет дополнен. Он сообщил, что проектные работы уже начались, не дожидаясь поступления финансирования в городской бюджет. Данные по 8 объектам уже поступили в систему электронного документооборота «Мотив» и обрабатываются.

Ремонт улиц, вошедших в план, планируется начать в июне, а завершить – в сентябре. При наличии большого объёма работ, часть из них могут стать переходящими, добавил глава Пскова.

Также он отметил, что в городе есть ряд дорог, которые были отремонтированы недавно, но уже нуждаются в ремонте, и Управление городского хозяйства составляет предписания подрядчикам с целью приведения этих улицы в порядок в кратчайшие сроки по гарантии, составляющей 4-5 лет. «Где есть небольшие ямы, нужно всё приводить в нормативное состояние», - подчеркнул глава Пскова.

Кроме того, Иван Цецерский отметил, что на совещании у вице-премьера РФ Ольги Голодец обсуждалась необходимость увеличения в 2018 году финансирования по ремонту дорог в два раза, а по ремонту дворов – сохранение финансирования на уровне текущего года. По его словам, это необходимо для того, чтобы успеть привести улицы города в порядок к Ганзейским дням. «Мы хотим, чтобы псковичи увидели город красивым», - заключил Иван Цецерский.