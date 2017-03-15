В Пскове задержали пьяного водителя без прав на угнанном ВАЗе

16:51, 15 марта 2017, ПАИ

14 марта в 23:34 на Рижском проспекте в Пскове экипаж ДПС ГИБДД задержал нетрезвого водителя, подозреваемого в угоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Во время дежурства старшие лейтенанты полиции Алексеев и Самусенок заметили ВАЗ-2107, который двигался с выключенными фарами. Полицейские предприняли попытку остановить автомобиль, однако мужчина за рулем проигнорировал требования стражей правопорядка и продолжил движение по Рижскому проспекту в сторону посёлка Уграда Псковского района. Во время преследования водителю неоднократно передавались требования об остановке, но тот пытался скрыться, допуская при этом грубые нарушения Правил дорожного движении. В частности, мужчина выезжал на полосу встречного движения. У одного из домов по Рижскому проспекту «семёрку» удалось остановить.

Водителем оказался 26-летний молодой человек, который был пьян. Также выяснилось, что он сел за руль без водительского удостоверения. При осмотре салона полицейские установили, что двигатель машины заведён при помощи скручивания проводов замка зажигания. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Вскоре в дежурную часть УМВД России по городу Пскову от собственника ВАЗ-2107 поступило сообщение об угоне транспортного средства. Полиция проводит проверку.

В отношении водителя составлены административные материалы по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами), части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), части 1 статьи 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство), статье 12.20 КоАП РФ (нарушение правил пользования внешними световыми приборами), части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения).