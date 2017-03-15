Псковский театр кукол объявил розыгрыш билета на спектакль «Маленький Мук»

17:49, 15 марта 2017, ПАИ

25 марта в 12:00 в Псковском театре кукол состоится показ спектакля «Маленький Мук». Как сообщается в группе театра в социальной сети «ВКонтакте», по случаю Международного дня театра объявлен розыгрыш пригласительного билета на это представление.

«Маленький Мук добрый, неунывающий мальчишка вынужден жить в образе уродливого карлика, он, не узнанный даже родителями, уходит из города в поисках счастья. Его жизнь наполнена удивительными событиями, приключениями и чудесами. Доброе сердце, находчивость, готовность прийти на помощь слабому приводят Мука к удаче. И все это происходит в особенной, таинственной и загадочной атмосфере восточных историй», - говорится в анонсе.

Режиссер спектакля «Маленький мук», предназначенного для просмотра детьми от 4-х лет, - Александр Заболотный, продолжительность показа — 40 минут.