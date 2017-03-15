0
17:21
Глава города провел осмотр улиц Пскова, подлежащих ремонту в этом году (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:53
УВД по городу Пскову переехало на улицу Герцена
16:46
Иван Цецерский осмотрел улицы Пскова, которые будут отремонтированы в этом году
15:35
Регионы СЗФО одобрили инициативу псковичей о передаче полномочий по поддержке орфанных больных на госуровень
14:49
Псковский спорткомплекс «Электрон» выставлен на продажу
12:25
Глава Пскова попросил любителей велопрогулок представить свои предложения по новым маршрутам
11:39
Сегодня в Пскове откроется XXII Суздальский фестиваль анимационного кино
Еще новости
  • Коротко
Общество

УВД по городу Пскову переехало на улицу Герцена

В Пскове вновь работает съемочная группа сериала «Последняя статья журналиста». Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении культуры администрации Пскова, группа приехала в город на один день, чтобы доснять несколько планов в местных локациях.

Фото из социальной сети

Как сообщили ПАИ очевидцы, для съемок на здание Археологического центра Псковской области (ул. Герцена, 1) телевизионщики повесили табличку с надписью «Управление внутренних дел по городу Пскову».

  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ
  • Кадры из сериала про псковского журналиста
    Фото: НТВ

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что съёмки остросюжетного сериала «Последняя статья журналиста» ведет телеканал НТВ. Режиссёром детектива выступил Евгений Сологалов, который работал над тремя сезонами сериала «Мента в законе». Главную роль играет Дмитрий Паламарчук.

«Воспользовавшись гласностью в эпоху большой перестройки, молодой корреспондент «Псковской правды» Олег Верховцев начинает заниматься журналистскими расследованиями. Вместе со своими друзьями и коллегами Суворовым (Владислав Резник) и Изотовым (Сергей Бледных) он разоблачает и снимает с должности несколько влиятельных людей, – рассказали продюсеры сериала. – Когда в городе зверски убивают двух девушек, Верховцев не может остаться в стороне. Для сбора улик журналист вместе с друзьями-работниками секретных служб разрабатывает специальный план. Олег, как реальный преступник, садится в камеру для выяснения подробностей дела. Когда задача будет выполнена, его должны вытащить коллеги. Но первоначальный замысел Олега рушится. Его напарники неожиданно погибают в автокатастрофе, а недоброжелатели подтасовывают факты против него. Теперь Верховцеву грозят реальные 15 лет лишения свободы. В его невиновность не верит даже любимая жена Полина (Агния Дитковските). И только мысли о мести помогают Олегу жить», - излагали синопсис сериала представители НТВ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава города провел осмотр улиц Пскова, подлежащих ремонту в этом году (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15 марта 2017
Глава города провел осмотр улиц Пскова, подлежащих ремонту в этом году (ФОТОРЕПОРТАЖ)
УВД по городу Пскову переехало на улицу Герцена
15 марта 2017
УВД по городу Пскову переехало на улицу Герцена
Иван Цецерский осмотрел улицы Пскова, которые будут отремонтированы в этом году
15 марта 2017
Иван Цецерский осмотрел улицы Пскова, которые будут отремонтированы в этом году
Регионы СЗФО одобрили инициативу псковичей о передаче полномочий по поддержке орфанных больных на госуровень
15 марта 2017
Регионы СЗФО одобрили инициативу псковичей о передаче полномочий по поддержке орфанных больных на госуровень
Псковский спорткомплекс «Электрон» выставлен на продажу
15 марта 2017
Псковский спорткомплекс «Электрон» выставлен на продажу 5
Глава Пскова попросил любителей велопрогулок представить свои предложения по новым маршрутам
15 марта 2017
Глава Пскова попросил любителей велопрогулок представить свои предложения по новым маршрутам 4
Сегодня в Пскове откроется XXII Суздальский фестиваль анимационного кино
15 марта 2017
Сегодня в Пскове откроется XXII Суздальский фестиваль анимационного кино 1
С 1 по 10 мая псковские ветераны смогут бесплатно ездить на поездах
15 марта 2017
С 1 по 10 мая псковские ветераны смогут бесплатно ездить на поездах 1

Идет загрузка...