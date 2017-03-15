УВД по городу Пскову переехало на улицу Герцена

16:53, 15 марта 2017, ПАИ

В Пскове вновь работает съемочная группа сериала «Последняя статья журналиста». Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении культуры администрации Пскова, группа приехала в город на один день, чтобы доснять несколько планов в местных локациях.

Как сообщили ПАИ очевидцы, для съемок на здание Археологического центра Псковской области (ул. Герцена, 1) телевизионщики повесили табличку с надписью «Управление внутренних дел по городу Пскову».



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ



Фото: НТВ













































































Напомним, ранее ПАИ сообщало, что съёмки остросюжетного сериала «Последняя статья журналиста» ведет телеканал НТВ. Режиссёром детектива выступил Евгений Сологалов, который работал над тремя сезонами сериала «Мента в законе». Главную роль играет Дмитрий Паламарчук.

«Воспользовавшись гласностью в эпоху большой перестройки, молодой корреспондент «Псковской правды» Олег Верховцев начинает заниматься журналистскими расследованиями. Вместе со своими друзьями и коллегами Суворовым (Владислав Резник) и Изотовым (Сергей Бледных) он разоблачает и снимает с должности несколько влиятельных людей, – рассказали продюсеры сериала. – Когда в городе зверски убивают двух девушек, Верховцев не может остаться в стороне. Для сбора улик журналист вместе с друзьями-работниками секретных служб разрабатывает специальный план. Олег, как реальный преступник, садится в камеру для выяснения подробностей дела. Когда задача будет выполнена, его должны вытащить коллеги. Но первоначальный замысел Олега рушится. Его напарники неожиданно погибают в автокатастрофе, а недоброжелатели подтасовывают факты против него. Теперь Верховцеву грозят реальные 15 лет лишения свободы. В его невиновность не верит даже любимая жена Полина (Агния Дитковските). И только мысли о мести помогают Олегу жить», - излагали синопсис сериала представители НТВ.