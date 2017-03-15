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Общество

Псковская библиотечная ассоциация объявила конкурс для пишущих библиотекарей

Псковская библиотечная ассоциация объявила о старте областного конкурса «Библиотекарь пишущий». В конкурсе могут принять участие индивидуальные авторы из государственной, муниципальных и сельских библиотек Псковской области, сообщили Псковскому агентству организаторы.

Конкурс проводится в номинациях: «Медиа-библиотекарь года» и «Лучшая статья о деятельности библиотеки». Он пройдет в три этапа, а 25 мая на вторых Региональных библиотековедческих чтениях состоится награждение победителей.

«Среди псковских библиотекарей есть немало талантливых и творческих людей, которые не только любят с увлечением читать книги, но и сами пишут замечательные стихи и прозу, занимательные сценарии и публикуют статьи о своих инновационных, уникальных и оригинальных библиотечных проектах и новинках в региональных и российских профессиональных изданиях», - отметили в ассоциации.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить анкету-заявку.

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