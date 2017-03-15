Конкурсы, обследования и «горячие линии» организуют в Псковской области к Дню борьбы с туберкулезом

17:52, 15 марта 2017, ПАИ

В рамках подготовки и проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом в Псковской области состоится цикл мероприятий, в том числе обследования, беседы, конкурсные программы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Так, с 11 по 28 марта запланирована серия тематических встреч и бесед с молодежью по вопросам профилактики табакокурения и туберкулеза в образовательных учреждениях, также в регионе проходит областной конкурс детского плаката на тему «Остановите туберкулез, пока я жив!».

18 марта состоится совещание с участковыми полицейскими по вопросам организации обследования лиц группы риска на туберкулез, а 20 марта в Великих Луках проведут уличную информационно-благотворительную акцию по распространению печатных информационных материалов и проведению обследования на туберкулез (флюорографическое обследование) людей «группы риска» при социальной поддержке Красного Креста.

24 марта будут организованы мероприятия Марафона здоровья «Мы за жизнь без туберкулеза!» - в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта пройдёт спортивный праздник-конкурс на приз Красного Креста для молодежи Красногородского, Новосокольнического, Усвятского, Опочецкого, Пустошкинского районов и города Великие Луки.

Кроме того, в марте-апреле состоится конкурс образовательных учреждений Псковской области «Мы за жизнь без туберкулеза», а 24 марта – благотворительная акция по обследованию населения методом флюорографии в городе Пскове с информационным сопровождением.

Также будут проведены телефонные «горячие линии» по тематике проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом.