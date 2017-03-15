Жителей Пыталово проинформировали о мерах пожарной безопасности

18:13, 15 марта 2017, ПАИ

15 марта отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам совместно с заместителем главы администрации Пыталово, участковым уполномоченным полиции и главным редактором газеты «Наша Жизнь» провели в городе профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В рамках рейда прошли беседы с населением, о мерах пожарной безопасности проинструктировали 11 человек, распространили 17 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, а также по предупреждению пожаров от палов сухой растительности. До граждан довели основные требования правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, требования к электрооборудованию и электроприборам. Также сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы рассказали гражданам о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб.

В целях наибольшего информирования населения наглядная противопожарная агитация была размещена в местах общего доступа населения на информационных стендах.