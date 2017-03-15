102 выпускника в Псковской области изъявили желание сдать ЕГЭ досрочно

17:56, 15 марта 2017, ПАИ

15 марта состоялось заседание рабочей группы при администрации Псковской области по подготовке к ЕГЭ. Оно посвящалось подготовке к досрочному периоду единого госэкзамена, который начнется 23 марта с ЕГЭ по географии и информатике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На заседании рабочей группы подведены итоги работы всех организаций и ведомств, задействованных в подготовке и проведении ЕГЭ. Участники рабочей группы обсудили вопросы технического обеспечения пунктов проведения экзамена, соблюдения требований порядка проведения государственной итоговой аттестации участниками ЕГЭ, контроля за проведением экзамена, общественного наблюдения.

Всего в Псковской области 102 человека изъявили желание сдать ЕГЭ досрочно. Для них будет работать один пункт проведения экзамена на базе вечерней школы №1 в Пскове. Нововведением 2017 года является определение сроков участия в ЕГЭ выпускников прошлых лет, с этого года они смогут сдать экзамен либо в досрочный период, либо в резервные дни основного периода (после 20 июня), при наличии уважительных причин, подтвержденных документально, выпускники прошлых лет могут сдавать ЕГЭ в основной период.

Основной период ЕГЭ начнется 29 мая. В это время экзамен предстоит сдать 2 тысячам 907 выпускникам, их них 201 человек - выпускники прошлых лет.

14 марта на совещании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки подвели итоги подготовки к досрочному периоду ЕГЭ. Псковскую область отметили в числе 7 регионов обеспечивших проведение тестирования систем видеонаблюдения в полном соответствии с регламентом и обеспечившая на высоком уровне взаимодействие с оператором, обеспечивающим видеонаблюдение ЕГЭ - ПАО «Ростелеком» филиал в Новгородской и Псковской областях.

Особое внимание уделено вопросам соблюдения требований порядка проведения ЕГЭ, информированности граждан о процедуре ЕГЭ. Для обеспечения этих целей в Псковской области работает телефон региональной горячей линии 8 ( 8112) 66-46-94 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. Кроме того, на сайте областного управления образования по электронной почте есть возможность задать вопрос о государственной итоговой аттестации.