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Международная встреча воздухоплавателей стартует в Великих Луках 11 июня

22-я Международная встреча воздухоплавателей стартует в Великих Луках 11 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В этот день состоится ставшее уже традиционным соревнование «кей-граб» – «попади в цель». «Это одно из самых зрелищных событий встречи: десятки аэростатов поднимутся в небо над Ловатью, чтобы попытаться с высоты попасть маркером в небольшую корзину, установленную на катамаране. Наблюдать их полет можно как с набережных реки, так и с центрального моста, над которым в непосредственной близости проплывают аэростаты», - уточнили в пресс-службе.

12 июня в 18:00 на проспект Ленина въедет колонна машин воздухоплавателей, которые двинутся к месту общего старта в крепости. В 18:40 на летней эстраде состоится представление участников встречи и праздничный концерт, а в 19:00 – массовый одновременный полет тепловых аэростатов.

С 13 по 15 июня пилотам предстоят состязания в спортивном мастерстве, их условия и места стартов пока не разглашаются. Однако уже известно, что спортивная программа планируется так, чтобы большинство полетов прошло над городом, и у гостей праздника была возможность увидеть, как соревнуются воздухоплаватели.

Последний спортивный полет запланирован на утро 16 июня, в этот же день в 17:00 в доме культуры Ленинского комсомола пройдёт торжественное закрытие встречи и награждение победителей.

Скачать план мероприятий можно здесь.

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