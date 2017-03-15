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На жительницу Порхова завели уголовное дело за неуважение к суду

В отношении жительницы города Порхова возбуждено уголовное дело за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного процесса (часть 1 статьи 297 УК РФ).

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова, во время открытого судебного заседания по уголовному делу  порховичка,  испытывая личную неприязнь к свидетелю, с целью унижения его чести и достоинства в присутствии участников судебного процесса публично высказала в его адрес оскорбления в неприличной форме.

В настоящее время орган дознания проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по возбуждённому в отношении женщины уголовному делу.  За совершенное преступление жительнице Порхова грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо 480 часов обязательных работ, либо арест на срок до 4 месяцев.

В прокуратуре отметили, что данное дело - первое в Псковской области, возбуждённое по части 1 статьи 297 УК РФ.

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