Госдума обязала отчитываться о доходах врио губернаторов

19:30, 15 марта 2017, ПАИ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, распространяющий обязанность отчитываться о доходах на временно исполняющих обязанности губернаторов, передает «Росбалт».

Согласно проекту, врио губернаторов должны будут предоставить сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в течение 15 дней со дня назначения на должность. Отчитаться также придется за супругу (супруга) и несовершеннолетних детей.

«При этом представляются сведения о доходах, полученных от всех источников за календарный год, предшествующий году назначения, и сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на день назначения», — говорится в документе.

Врио губернаторов не будут обязаны предоставлять такие сведения, если до назначения на эту должность они уже замещали должности, в отношении которых действуют аналогичные требования.